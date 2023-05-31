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У Херсонській області через росіян дістали поранення ще пʼятеро цивільних

Ворог випустив по херсонцях 219 снарядів. 

У Херсонській області через росіян дістали поранення ще пʼятеро цивільних
Ілюстративне фото попередніх обстрілів
Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

Протягом вівторка росіяни 49 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Херсон ворог обстріляв два рази (пʼять снарядів). Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", – повідомив він. 

З деокупованої території області евакуювали 68 осіб.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області на березі річки Інгулець 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією. Він вижив, але був важко травмований. 

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