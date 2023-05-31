Маляр прокоментувала оголошення Росією "в розшук" Залужного та Сирського: "Місія нездійсненна"

"Психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає по кількості бійців та озброєння - безперспективно".

Росія оголосила в "розшук" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, тому що це - один з прийомів інформаційної війни.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що росіяни в 2014-2015 теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій.

Маляр пояснила, що цей прийом покликаний вирішити дві задачі. Перша - нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними. Друга - здійснити психологічний тиск та деморалізація наших військових.

"Втім, «місія нездійсненна».Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина. По другому пункту все і без пояснень зрозуміло - психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає по кількості бійців та озброєння - безперспективно", - наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, вчора МВС Росії оголосило Залужного та Сирського "в розшук". До цього ворог спочатку оголосив головнокомандувача ЗСУ "загиблим" під час ракетного удару Росії під Херсоном. Але згодом змінив свою версію на "поранення". Ворожа пропаганда також поширила фейковий наказ Залужного про "перегрупування" ЗСУ в районі Бахмута.

25 травня полковник Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив спільне відео з Залужним, у якому той спростував своє "зникнення".