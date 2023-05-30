Сьогодні, 30 травня, у Запоріжжі та Запорізькому районі за п'ять годин негоди випало 76,8 мм опадів. Це майже двомісячна норма опадів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

В результаті сильних опадів були підтоплені території підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень, та однієї з лікарень міста. За допомогою мотопомп рятувальники відкачали понад 100 кубометрів води.

Крім того, внаслідок несприятливих погодних умов у декількох районах Запоріжжя дерева впали на проїжджі частини дороги. Рятувальники розпиляли дерева та прибрали їх з автошляхів.

Роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються.

Як раніше повідомлялось, 15 травня спостерігався спад рівнів весняного водопілля по всіх областях України.