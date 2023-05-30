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Росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів Сумщини.

Росіяни обстріляли шість громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 30 травня, російські війська обстріляли Білопільську, Великописарівську, Краснопільську, Новослобідську, Середино-Будську та Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня 30 травня росіяни здійснили 9 обстрілів, під час яких було зафіксовано 55 вибухів. 

Середино-Будську громаду обстріляли з артилерії, внаслідок чого було пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач. Крім того, громаду обстріляли з мінометів, після чого виникла пожежа 6 гаражів, пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та два двоповерхових будинки.

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Великописарівську, Білопільську та Новослобідську громади росіяни обстрляли з мінометів. 

Також Краснопільську громаду росіяни обстріляли з САУ, а Шалигинську - з АГС.

Нагадаємо, уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина, є поранені.

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