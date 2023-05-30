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Поліцейські вивезли з Нью-Йорка на Донеччині трьох осиротілих дітей

Нині діти перебувають на Київщині у родині своєї двоюрідної сестри.

Поліцейські вивезли з Нью-Йорка на Донеччині трьох осиротілих дітей
Фото: Нацполіція

З фронтового селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області поліціянти "Білого Янгола" евакуювали трьох дітей-сиріт.

Про це інформує Національна поліція України.

"Білі Янголи" евакуювали 11-річну Яну, 9-річного Дениса й 7-річну Аню. Дітлахи залишились без батьків у зоні бойових дій. Днями померла мати від раптової хвороби, а батько – кілька років тому.

"Мама, папа, бабуся, дідусь – всі наші рідні тепер на небі", – розповіла Аня.

Братику та двом сестричкам довелося пережити втрату найрідніших людей і масовані атаки рашистів, адже унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено домівку.

"Ракета летіла та влучила прямо в клуб. У нас зруйнували стелю, ще вікна розбили та дірку в фундаменті зробили. А на городі яма", - показала 7-річна дівчинка.

Денис пояснює, що під час обстрілів діти лягали на ліжко та накривалися ковдрами: "У підвал ми не лізли, бо могло просто засипати".

Нині діти перебувають на Київщині у родині своєї двоюрідної сестри.

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Нагадаємо, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного Вʼячеслава, депортованого росіянами з тимчасово захопленого Маріуполя.

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