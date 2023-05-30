Результати навчання дітей за кордоном будуть зараховані в Україні, - Лісовий

Зарахування до шкіл після повернення в Україну зійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників.

Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Про це повідомив міністр Оксен Лісовий у фейсбуці.

Ці рекомендації стосуються таких питань:

забезпечення безперервності здобуття освіти

оцінювання результатів навчання

переведення на наступний рік навчання / зарахування результатів навчання

отримання документів про здобуття освіти.

Отже, зарахування до шкіл після повернення в Україну зійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників. Дитину зараховують в ту ж школу, де навчалася раніше, або до іншої, яку оберуть батьки.

МОН також рекомендує закладам освіти враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл під час зарахування до української (за предметами, що дублюються в програмі). Для цього потрібна довідка зі школи, де навчалася дитина.

За такими предметами як українська мова, література та історія України можна пройти оцінювання та отримати річну оцінку. Також відповідне оцінювання дитина проходить, якщо не має довідки із закордонної школи. Для 5-8 та 10-го класів таке оцінювання може проводитися навіть у форматі 2-бальної шкали (склав – не склав).

"Свідоцтво про здобуття освіти видають дітям, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн. У разі завершення очного навчання в закладі освіти за кордоном відповідні документи про здобуття освіти визнаються в Україні. Також документ містить рекомендації щодо здобуття освіти внутрішньо переміщеними дітьми та тими, хто опинився на тимчасово окупованій території. Наше завдання – зробити все, аби діти продовжували здобуття освіти і водночас не були перевантажені, а також не втрачали зв’язок з Україною", - наголосив Лісовий.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року близько 772 909 школярів змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну. При цьому на домашню форму навчання перейшли 64 409 учнів.