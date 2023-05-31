Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув житель

Також ворожа ДРГ спробувала проникнути на територію Харківщини.

Росіяни 21 травня обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. В результаті обстрілу загинув 60-річний цивільний.

Про це в етері телемарафону повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили приватні будинки. Поранено одну людину.

Минулої доби росіяни також здійснили невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон в районі с. Зелене. Синєгубов зауважив, що таким чином ворог намагається перевірити українську оборону.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли Вовчанськ з артилерії, внаслідок цього одна людина загинула.

Очільник Харківщини нині також заявив, що російські війська посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакуючи цивільну інфраструктуру.