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Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув житель

Також ворожа ДРГ спробувала проникнути на територію Харківщини.

Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув житель
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Росіяни 21 травня обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. В результаті обстрілу загинув 60-річний цивільний.

Про це в етері телемарафону повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, під ворожий вогонь потрапили приватні будинки. Поранено одну людину.

Минулої доби росіяни також здійснили невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон в районі с. Зелене. Синєгубов зауважив, що таким чином ворог намагається перевірити українську оборону.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли Вовчанськ з артилерії, внаслідок цього одна людина загинула.

Очільник Харківщини нині також заявив, що російські війська посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакуючи цивільну інфраструктуру.

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