Росіяни привезли на окуповану частину Запорізької області дагестанський ОМОН

Його хочуть використати як "кістяк" для створення підрозділу ОМОН на у регіоні.

На тимчасово окуповані території Запорізької області прибув ОМОН із республіки Дагестан (РФ), повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники планують використати групу як "кістяк" для створення підрозділу ОМОН на території окупованої області. Також росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово підконтрольних територіях.

У Спротиві наголосили, що ці заходи не допоможуть окупантам подолати партизанів.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій частині Луганської області патрулі окупантів посилено шукають партизанів, які здійснили замах на так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

А в Мелітополі загарбники значно збільшили кількість камер спостережень через активне українське підпілля.