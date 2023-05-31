Сили оборони з лютого минулого року знищили 18 російських кораблів і катерів

Один великий десантний корабель був затоплений у Бердянську.

Сили оборони за час повномасштабного вторгнення Росії знищили 18 кораблів і катерів Військово-Морських сил Російської Федерації.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"За всіма зведеннями ми бачили, що 18 кораблів і катерів було знищено Силами оборони. Це не лише кораблі та катери, які знищені ВМС, це й кораблі, знищені Сухопутними військами, іншими підрозділами", – сказав він.

Також один великий десантний корабель був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, два десантні кораблі пошкоджено. Вони досі знаходяться в ремонті, повідомив Неїжпапа.

ВМС Збройних Сил України, за його словами, знищили один десантний катер типу "Серна" і кілька десантних катерів типу "Раптор", які росіяни використовували для операцій із захоплення острова Зміїний.

"Решта кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних РФ", – сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 208 тисяч військових.