​В окупованому Севастополі чули стрілянину біля військових частин, – ЗМІ

На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька військових частин, а в акваторії бухти – місце стоянки кораблів.

В окупованому Севастополі біля військових частин було чути стрілянину, схожу на збиття повітряних об’єктів.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

"У районі Стрілецької бухти Севастополя чути стрілянину, повідомляє наш кореспондент. Об 11:40 ранку розпочалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї. Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг скидався на дії при збиванні повітряних об'єктів", – йдеться в повідомленні.

На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону. А в акваторії бухти – місце стоянки військових кораблів РФ.

Нагадаємо, 25 травня окупаційна "влада" Криму також заявила про атаку безпілотниками на Севастополь. Росіяни стверджували, що влучань немає.

Раніше, 14 травня, в Севастополі також пролунали вибухи. Тоді окупанти заявили про "тренування флоту".