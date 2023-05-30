Через жорсткі умови утримання погіршилося здоров'я кримського політв'язня Нарімана Джеляла, - Лубінець

Російські окупанти після переведення не видають кримському політв'язню Наріману Джелялу його ліки від посиленого болю у хребті.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Дружина політв'язня Левіза Джеляла після побачення з чоловіком розповіла, що у нього загострилися проблеми з хребтом після переведення до СІЗО ФСБ у Сімферополі.

Вона додала, що у Джеляла були проблеми зі спиною, але переміщення в інший ізолятор могло викликати погіршення стану здоров'я.

Оскільки у теперішньому СІЗО Джелялу заборонено перебувати на ліжку з 6:00 до 22:00, збільшилося навантаження на його спину та посилився біль.

До політв'язня не навідуються лікарі, у санчастині провели лише формальний огляд, на прохання повернути знеболюючі препарати окупаційні лікарі лише посміялися.

У Джеляла почався запальний процес, у нього три грижі міжхребцевих дисків. Звернення і скарги його родини та адвокатів залишилися без відповіді. Наразі політв'язня перевели з карантинної камери у загальну.

“Ненадання належної меддопомоги українським громадянам, яких РФ незаконно утримує у вʼязницях, має системний характер, відповідно до Женевської конвенції прирівнюється до катувань і порушує невід’ємне право – на життя”, - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

21 вересня 2022 року У "Верховному суді" окупованого Криму Наріману Джелялову було призначено покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 700 тис. рублів, а після відбуття покарання на півтора року запроваджується обмеження у правах.