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​“Верховний суд” Криму засудив Нарімана Джелялова на 17 років, братів Ахтемових – на 15 і 13 років

Засуджені будуть відбувати покарання у колонії суворого режиму.

​“Верховний суд” Криму засудив Нарімана Джелялова на 17 років, братів Ахтемових – на 15 і 13 років
Фото: crimean-process.org

У “Верховному суді” окупованого Криму відбулося оголошення вироку у кримінальній справі стосовно першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, громадянського журналіста Асана Ахтемова та його брата Азіза Ахтемова.

Про це повідомляє Кримський процес.

Зазначається, що суд визнав їх винними у скоєнні диверсії на газопроводі у селі Перевальному, а також у контрабанді та зберіганні вибухових речовин.

Наріману Джелялову призначено покарання у вигляді 17 років ув'язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 700 тис. рублів. Крім того, після відбуття покарання на півтора роки запроваджується обмеження у правах.

Асана Ахтемова суд засудив до 15 років у колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 500 тис. рублів. Азіз Ахтемов отримав 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 500 тис. рублів. Крім того, після відбуття покарання для Азіза та Асана Ахтемових на рік запроваджується обмеження у правах.

 

На оголошення вироків було допущено не всіх охочих. Підсудні під час оголошення вироку перебували в “акваріумі”, на них були футболки із символічними написами – у Асана Ахтемова зі словами з кримськотатарського гімну, у Азіза Ахтемова – з українського. У Джелялова напис "Два прапори – одна країна".

Тим часом біля будівлі спостерігається велика кількість співробітників поліції, а також оперативних співробітників Центру протидії екстремізму на чолі з начальником сімферопольського управління Русланом Шамбазовим.

Нагадаємо, у “Бахчисарайському суді” відправили під варту учасників весілля, на якому виконували "Червону калину".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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