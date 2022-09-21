Шольц закликав не приймати жодних фіктивних “референдумів” Росії, – CNN

Президент РФ Володимир Путін відмовиться від війни проти України якщо зрозуміє, що йому не вдасться перемогти.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу в ООН, інформує CNN.

Шольц зазначив, що держави-члени ООН мають реагувати на воєнні злочини, які Росія скоїла в Україні, та притягувати вбивць до відповідальності. Також, на його думку, не варто поступатися Росії у мирних переговорах.

"Путін відмовиться від війни та своїх імперіалістичних амбіцій, тільки якщо зрозуміє, що не зможе перемогти. Ось тому ми не приймемо мир, який диктує РФ, і не приймемо жодних фіктивних "референдумів", – наголосив Шольц.

Він додав, що Німеччина надалі надаватиме Україні фінансову, економічну, гуманітарну та військову допомогу, а також нагадав, що ФРН разом із партнерами запровадила "жорсткі" економічні санкції проти російської економіки та керівництва РФ.

Нагадаємо, в ISW вважають, що президент Росії Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб оголосити контрнаступ українських військ нападом на територію Російської Федерації.