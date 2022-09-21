США законтрактували для України ударні безпілотники Switchblade 600

Вони мають дальність польоту до 40 кілометрів, у той час як "молодша" версія Switchblade 300 – лише до 10.

Міністерство оборони США законтрактувало для України ударні безпілотники Switchblade 600. Договір із виробником було укладено 15 вересня.

Про це йдеться в документі міністерства, де перелічена оборонна допомога українцям.

В серпні було укладено угоди щодо норвезьких зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS і 155-мм боєприпаси.

Нагадаємо, Switchblade, але в іншій модифікації, США закупили для України ще в травні. Тоді було домовлено про купівлю Switchblade 300, а не 600. Загальна дальність управління для трьохсотої версії складає 10 км. Апарти непридатні для розвідки, але корисні для враження цілей.

Версія 600 може літати на 40 кілометрів. Несе протитанкову бойову частину Javelin. За словами експерта Центру військово-морського флоту США Семюела Бендетта, Switchblade 600 будуть корисними під час наступу української армії на Херсон і Крим. Вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі.