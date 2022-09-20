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США вважають “референдуми” на окупованих РФ територіях посяганням на суверенітет України

Як і слід було очікувати, російські псевдореферендуми в цивілізованому світі не визнають. 

США вважають “референдуми” на окупованих РФ територіях посяганням на суверенітет України
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.
Фото: EPA/UPG

Білий дім вважає неприпустимими плани Росії провести “референдуми” в деяких окупованих нею частинах України. 

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на радника президента Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана.

Також в Білому домі вважають, що Москва, можливо, збирається вербувати війська в цих районах після того, як зазнала значних втрат на полі бою.

Джейк Салліван назвав так звані референдуми посяганням на принципи суверенітету та територіальної цілісності, і наголосив, що президент США Байден у своїй промові в середу на Генеральній асамблеї ООН висловить "рішучу докір" Росії за її війну проти України.

Нагадаємо, сьогодні нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня. Коли саме – невідомо.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю.

А міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у псевдореферендумах.

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