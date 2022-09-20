Унаслідок потужного землетрусу в Мексиці пошкоджено будівлі, є загиблі

Учора на заході Мексики відбувся землетрус магнітудою 7,6 бала. Унаслідок землетрусу дві людини загинули, пошкоджено будівлі, багато домогосподарств залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що двоє людей загинули внаслідок обвалу даху торговельного центру у портовому місті Мансанільйо, що на березі Тихого океану. Влада також повідомила про пошкодження кількох лікарень у західному штаті Мічоакан поблизу епіцентру у малонаселеній частині Мексики.

Землетрус стався поблизу західного узбережжя Мексики на глибині 15 км, повідомила геологічна служба США. Тихоокеанський центр попередження про цунамі США заявив про можливість цунамі для прибережних районів, зазначивши, що хвилі можуть сягати 1–3 м над рівнем припливу.

Внаслідок землетрусу зникло електропостачання в деяких районах ромського району в Мехіко, приблизно за 400 км від епіцентру. Національна енергокомпанія Мексики повідомила, що збої в роботі електромережі торкнулися 1,2 млн користувачів.

Цей землетрус стався в річницю двох руйнівних землетрусів 1985 та 2017 років, внаслідок яких загинули тисячі й сотні людей відповідно.

Національний автономний університет Мексики (UNAM), один із найпрестижніших вищих навчальних закладів країни, заявив, що немає наукового пояснення, чому три сильних землетруси сталися в одну дату – 19 вересня. В університеті назвали це "чистим збігом обставин".

Нагадаємо, в Індонезії в районі Папуа відбулася серія землетрусів магнітудою від 5,5 до 6,2 бала.