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Україна повернула тіла 25 загиблих воїнів

Процес відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

Україна повернула тіла 25 загиблих воїнів
Фото: minre.gov.ua

Україна повернула тіла 25 українських захисників, які загинули у боях з російськими окупантами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес повернення тіл проходить відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, раніше керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова розповіла, що Росія передає тіла загиблих українських військових у такому стані, що дуже важко опізнати людину.

Станом на середину серпня Україна повернула тіла 522 загиблих захисників. Їх вважали зниклими безвісти.

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