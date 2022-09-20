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Перед судом постане російський агент, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на Півдні, – СБУ

Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій.

Перед судом постане російський агент, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на Півдні, – СБУ
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ біля південного фронту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Насамперед зловмисник намагався встановити позиції українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню", – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в Одесі у червні. У затриманого вилучено бойову гранату, майже пів кілограма тротилу з електродетонатором, а також мобільний телефон з перепискою.

Фото: СБУ

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель. Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій. Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і нейтралізували ці спроби.

Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у звільненому Куп’янську на Харківщині викрили комунальника, який допомагав російським військовим замітати сліди їхніх злочинів.

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