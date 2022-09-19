​У Куп’янську викрили комунальника, який допомагав ворогу замітати сліди злочинів

У звільненому Куп’янську на Харківщині викрили комунальника, який допомагав російським військовим замітати сліди їхніх злочинів.

Про це повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула у фейсбуці.

За даним слідства, 58-річний місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Ще на початку липня чоловік прийняв пропозицію ворога і очолив комунальне підприємство "Благоустрій міста" при окупаційній адміністрації.

Основним його завданням на новій "посаді" було відновлення благоустрою міста, яке окупанти знищували місяцями. Так, КП повинно було займатися відновленням будинків, доріг та іншої зруйнованої окупантами інфраструктури, щоб приховати сліди вчинених росіянами злочинів.

Співробітники спецслужби викрили та затримали пособника окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій області. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

Нагадаємо, 15 серпня вже третій очільник Куп’янська отримав підозру в колабораціонізмі. Напередодні підозру повідомили ексмеру Володимирові Демченку, який у лютому здав місто росіянам.