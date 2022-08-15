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Уже третій очільник Куп'янська на Харківщині отримав підозру в колабораціонізмі

До "призначення" він був так званим "головою тимчасової адміністрації смт Козача Лопань". 

Уже третій очільник Куп'янська на Харківщині отримав підозру в колабораціонізмі
Фото: Харківська обласна прокуратура

Новий "мер" Куп’янська на Харківщині отримав підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До цього зловмисник був так званим "головою тимчасової адміністрації смт Козача Лопань".  

За інформацією прокуратури, 27 червня в Куп’янську відбувся черговий проросійський захід, "присвячений призначенню 44-річного колаборанта на посаду голови "тимчасової цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області". 

Зловмиснику інкримінують зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, це вже третій очільник Куп’янська, який пішов на співпрацю з російськими окупантами. Напередодні підозру повідомили ексмеру Володимирові Демченку

В лютому затримали Геннадія Мацегору разом із силовими керівниками міста. Його підозрюють у державній зраді і звинувачують у тому, що він здав Куп’янськ росіянам.

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