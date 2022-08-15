Уже третій очільник Куп'янська на Харківщині отримав підозру в колабораціонізмі

До "призначення" він був так званим "головою тимчасової адміністрації смт Козача Лопань".

Новий "мер" Куп’янська на Харківщині отримав підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До цього зловмисник був так званим "головою тимчасової адміністрації смт Козача Лопань".

За інформацією прокуратури, 27 червня в Куп’янську відбувся черговий проросійський захід, "присвячений призначенню 44-річного колаборанта на посаду голови "тимчасової цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області".

Зловмиснику інкримінують зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, це вже третій очільник Куп’янська, який пішов на співпрацю з російськими окупантами. Напередодні підозру повідомили ексмеру Володимирові Демченку.

В лютому затримали Геннадія Мацегору разом із силовими керівниками міста. Його підозрюють у державній зраді і звинувачують у тому, що він здав Куп’янськ росіянам.