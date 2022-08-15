В Енергодарі лунають вибухи, – мер

Міський голова просить мешканців Енергодару бути обережними й не виходити на вулицю.

Наразі в місті Енергодар Запорізької області лунають вибухи.

Про це повідомив у Telegram міський голова Дмитро Орлов.

“В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно звуки вибухів. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, парламент на засіданні 15 серпня ухвалив постанову про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ в Європі, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій АЕС у місті Енергодар Запорізької області.

Російські війська регулярно обстрілюють місто Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію.