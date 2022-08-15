Перехоплення ГУР: "Вы не в курсе, епта... нас с 30 осталось всего 11..."

Російський військовий, знаходячись на Харківщині, розповідає про втрати, недорахування виплат, вогонь артилерії по своїх військах та про документи, згідно з якими вони зараз знаходяться в Москві.

Про це йдеться в новому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на офіційному Telegram-каналі.

Окупант жаліється на російське телебачення та розповідає про свій останній "наступ".

"Танков уже нехватает, танки у меня мрут пи*дец", - каже загарбник додаючи, що в його підрозділі лишилося 11 вояк із 30.

Крім того, він повідомляє, що за документами зараз знаходиться в Москві, тому й отримує 80 тис. рублів замість 400 тис.

Також окупант "криє" керівництво та власну артилерію: "начальство такое конченное, бл*ять, на еб*ашат даже свои, епта...".

Нагадаємо, "это не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо...", - йшлося в одному з попередніх перехоплень розвідки.