Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Перехоплення ГУР: "Вы не в курсе, епта... нас с 30 осталось всего 11..."

Окупант від душі "криє" власне керівництво.

Перехоплення ГУР: "Вы не в курсе, епта... нас с 30 осталось всего 11..."
Фото: ГУР МО

Російський військовий, знаходячись на Харківщині, розповідає про втрати, недорахування виплат, вогонь артилерії по своїх військах та про документи, згідно з якими вони зараз знаходяться в Москві.

Про це йдеться в новому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на офіційному Telegram-каналі.

Окупант жаліється на російське телебачення та розповідає про свій останній "наступ".

"Танков уже нехватает, танки у меня мрут пи*дец", - каже загарбник додаючи, що в його підрозділі лишилося 11 вояк із 30.

Крім того, він повідомляє, що за документами зараз знаходиться в Москві, тому й отримує 80 тис. рублів замість 400 тис.

Також окупант "криє" керівництво та власну артилерію: "начальство такое конченное, бл*ять, на еб*ашат даже свои, епта...".

Нагадаємо, "это не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо...", - йшлося в одному з попередніх перехоплень розвідки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також