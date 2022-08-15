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Вирок у справі про катастрофі МН17 у небі над Донбасом суд винесе 17 листопада

За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

Вирок у справі про катастрофі МН17 у небі над Донбасом суд винесе 17 листопада
Памятник MH17 в Дудокпарке в Хилверсюме, Нидерланды, 12 февраля 2020 года
Фото: EPA/UPG

Нідерландський суд, який розглядає справу про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом в 2014 році, винесе свій вирок 17 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Прокурори стверджують, що один український і три російських обвинувачених, які всі перебувають на волі, допомагали постачати ракетну систему, яку підтримувані Росією окупанти використовували для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з 298 осіб, що знаходилися на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

За фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. У березні до позову приєдналася і Малайзія.

Нагадаємо, у зв’язку із восьмою річницею збиття малазійського літака MH17 МЗС України зробило заяву, у якій зазначається, що офіційна позиція України залишається непохитною щодо продовження ретельного і вичерпного судового процесу з метою притягнути винних до відповідальності і домогтися справедливості для жертв MH17.

 

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