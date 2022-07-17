Україна залишається непохитною у своєму зобов'язанні домагатися правди у справі збитого на Донбасі MH17, – заява МЗС

Офіційна позиція України залишається непохитною щодо продовження ретельного і вичерпного судового процесу з метою притягнути винних до відповідальності і домогтися справедливості для жертв MH17.

Про це йдеться в заяві в МЗС України у зв'язку з восьмою річницею збиття малазійського літака MH17.

"У цей день ми відзначаємо восьмі роковини збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу. Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими", – говориться в заяві.

У відомстві зазначили, що Україна залишається "непохитною у своєму зобов'язанні домагатися правди, справедливості і відповідальності за збитий рейс MH17".

У МЗС додали, що офіційний Київ "повністю довіряє незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації".

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

"Ми закликаємо всі залучені держави та сторони у повній мірі співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014). Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і членів їхніх сімей", – наголосили у відомстві.

"Ми вкотре висловлюємо наші глибокі співчуття родинам і близьким жертв збиття рейсу MH17. Триваюче вторгнення Росії в Україну, безсумнівно, важке і болісне нагадування родинам і близьким про трагічні обставини збиття рейсу MH17. Незважаючи на те, що ніщо не може повернути тих, хто втратив життя, або зменшити горе та страждання, якого зазнали їхні сім’ї та близькі, вкрай важливо, щоб ми домагалися відповідальності та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, завершилися судові розгляди в справі про аварію літака "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року.

Парламентська асамблея Ради Європи найбільш переконливим вважає сценарій, згідно з яким відповідальною за збиття рейсу MH17 малазійського Boeing-777 над Донбасом у 2014 році є Росія.