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У Сербії заявили, що український літак, який розбився у Греції, віз оборонний вантаж

Рейс мав усі відповідні дозволи.

У Сербії заявили, що український літак, який розбився у Греції, віз оборонний вантаж
Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович
Фото: Скрін з відео

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович підтвердив, що український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Літак вилетів близько 20:40 з міста Ніш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш", – сказав він.

Рейс мав здійснити технічні посадки в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а його кінцевим пунктом призначення мало бути місто Дакка – столиця Бангладеш.

"Власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами", – зазначив Стефанович.

Глава Міноборони Сербії також підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули, а його власником є українська компанія.

Як повідомлялось, у ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу Flightradar24, літак виконував рейс з аеропорту поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії - Амману.  

Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила загибель восьми українців з екіпажу Ан-12 у Греції. У МЗС України підтвердили, що літак перевозив "небезпечний вантаж".

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