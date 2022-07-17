Загоряння спричинили влучання боєприпасів і уламків від них.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

На території Миколаївської області протягом доби 16 липня було зареєстровано дев’ять пожеж, три з яких виникли внаслідок влучання боєприпасів і уламків від них.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що об 11:40 16 липня внаслідок обстрілу в села Шевченкове Миколаївського району загорілися господарська будівля, теплиця і суха трава на території приватного домоволодіння. Займання ліквідовано о 13:39 на загальній площі 330 кв. м.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

О 13:09 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на відкритій території Галицинівської територіальної громади після обстрілу загорілася суха трава та чагарники. Пожежу на площі 3 га ліквідували о 14:30.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

17 липня в 3.50 внаслідок влучання боєприпасів і уламків від них загорілася суха трава в Центральному районі Миколаєва. Займання загасили рятувальники на площі 1 000 кв.м о 4:36.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Ще шість пожеж не пов'язані з веденням бойових дій.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 липня військові РФ ударили по Миколаєву, ймовірно, ракетами С-300. Тривають рятувальні роботи, поки що жертв серед цивільного населення не зафіксовано.