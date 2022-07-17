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Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині, – голова ОВА

Ніхто не постраждав.

Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині, – голова ОВА
Фото: dnipro.tv

Сьогодні вранці військові РФ обстріляли Апостолівську громаду Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ворог знову стріляв по Криворізькому району. Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно. Хай неділя буде тихою”, – написав він.

Нагадаємо, вчора вночі окупанти вночі обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Пошкоджено 9 житлових будинків і електромережі.

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