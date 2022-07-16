У Вінниці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок удару РФ

У Вінниці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок ракетного удару окупантів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов, пише Радіо Свобода.

“На сьогоднішній ранок всі особи встановлені, і від завтрашнього дня почнуться поховання загиблих у Вінниці та області”, – сказав Борзов.

Наразі з 68 постраждалих 14 людей перебувають у важкому стані, четверо – у критичному.

Додамо, міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що сім’ям загиблих та поранених цивільних вінничан нададуть допомогу. Це – 50 та 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів на місці обстрілу РФ у Вінниці.

Як повідомлялось, кількість жертв через ракетний удар зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.