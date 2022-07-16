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В Ужгороді відкрилася виставка донецького фотографа про війну

Це – чергове нагадування, що війна в Україні триває вже вісім років.

В Ужгороді відкрилася виставка донецького фотографа про війну
Фото: Телеграм-канал Павла Кириленка

В Ужгороді відкрилася виставка донецького фотографа Сергія Ваганова “Літопис російсько-української війни”.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Пан Сергій – справжній літописець Донеччини. На його знімках – всі найважливіші події нашої новітньої історії. Мирний опір російській окупації в Донецьку та подальший збройний спротив окупантам – головна тема його робіт останніх років. Саме з цими світлинами тепер познайомляться закарпатці”, – зазначив очільник ОВА.

Фото: Телеграм-канал Павла Кириленка

Ця виставка – чергове нагадування, що війна в Україні триває вже вісім років, і що головний удар весь цей час приймали на себе Донеччина і Луганщина, зазначив Кириленко.

Фото: Телеграм-канал Павла Кириленка

Нагадаємо, у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО відкрилась виставка про напад Росію на Україну.

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