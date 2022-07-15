Премія Ганни Арендт присуджується Фондом Генріха Бьолля у співпраці з Бременом, вона становить 10 тисяч євро. Нею нагороджують людей, які сміливим втручанням пішли на “ризик публічності”.

Український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ганни Арендт за політичне мислення 2022 року.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на сайт Фонду Генріха Бьолля.

Журі премії визнало Жадана “великим оповідачем, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури та водночас революціонізує її”.

“Погляди, які Сергій Жадан пропонує своїм читачам на українське суспільство, те, як він розповідає про виживання у війні (2014 року), є унікальними в новітній європейській літературі”, - заявили у журі.

Як зазначили у журі, з книг Жадана читачі дізнаються, як з маси травматизованих війною індивідів народжується нова громадянська енергія солідарності. Автор не лише описує український світ, він також допомагає зрозуміти його у всьому його хаосі, стражданнях, людяності.

Також члени журі згадують музичний бік таланту Жадана та його панк-гурт “Собаки в космосі”.

Нагорода буде вручена 2 грудня 2022 року в історичній ратуші Бремена.

В свою чергу, Сергій Жадан подякував журі за цю нагороду, і наголосив, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами мільйонам українців, котрі своєю боротьбою, опором та щоденною працею стверджують у світі Україну.

“Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури. Ще раз усім дякую”, - підсумував Жадан.

Нагадаємо, Сергій Жадан отримає німецьку Премію Миру восени, на Франкфуртському книжковому ярмарку. Раніше він отримав премію EBRD Literature Prize 2022 за "Інтернат". Йому та перекладачам присудили премію у розмірі 20 тисяч євро.