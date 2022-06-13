Сергій Жадан отримав міжнародну літературну премію за роман про війну на Донбасі

Премію Жадан з перекладачами отримали за роман "Інтернат" у виданні англійською мовою.

Український поет та письменник Сергій Жадан отримав премію EBRD Literature Prize 2022 за "Інтернат". Йому та перекладачам присудили премію у розмірі 20 тисяч євро.

Про це повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку.

Сьогодні, 13 червня, було оголошено переможця літературної премії Європейського банку реконструкції та розвитку.

Сергій Жадан та перекладачі з української мови Райлі Костіган-Х'юмс та Айзек Стекхаус Вілер отримають 20 тис. євро за мистецькі здобутки.

Сергій Жадан виступив з промовою під час фінальної церемонії нагородження. Він розповів прямо з Харкова про російське вторгнення, та подякував всім, хто відзначив його роман. Він також наголосив, що Україні потрібна підтримка та солідарність.

“Зараз ми знову відстоюємо своє право на існування, свою свободу, незалежність. Ми перебуваємо за 40 кілометрів від кордону з Росією, там проходить лінія фронту, там українці й українки борються за свою свободу та майбутнє”, – сказав Жадан.

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Нагадаємо, український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став Людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.