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Росія відправила в Украну “групу фахівців” для цілеспрямованого пограбування культурних цінностей, - The Guardian

Це виявила міжнародна команда експертів, що відслідковують подібні крадіжки.

Росія відправила в Украну “групу фахівців” для цілеспрямованого пограбування культурних цінностей, - The Guardian
Фото: Мелітопольський краєзнавчий музей

Росія відправила в Украну “групу фахівців,” що займається контрабандою культурних цінностей із тимчасово захоплених територій України до РФ. Це виявила міжнародна команда вчених та експертів із цифрових технологій, що відслідковують подібні крадіжки, повідомляє The Guardian.

«Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами», – каже один з учасників команди, антрополог Брайан Деніелс.

Деніелс та його колеги відстежували розграбуванням та знищення культурних цінностей України з лабораторії в американському штаті Вірджинія. Вони виявили закономірності у злочинах.

Слід крадіжок значною мірою зосереджено на скіфському золоті. «Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси були (…) вивезені до РФ», - повідомив Деніелс. «Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжки, що очевидно, що це стратегія», – додав він.

Водночас вчений не впевнений, чи була грошова цінність найважливішим фактором для грабіжників, або ж предмети були обрані через їхнє культурне значення. Він повідомив, що крадіжки, як правило, слідують за допитами музейних зберігачів і наглядачів.

«Ми все більше непокоїмося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються за лінією розташування російських військ», – сказав Деніелс.

Нагадаємо, у квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації Росії викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею у Запорізькій області. У зв’язку із цим правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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