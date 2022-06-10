У російському “Борисі Годунові” в La Scala співатимуть українські солісти

Поруч із російськими співаками, у міланській постановці “Бориса Годунова”, яка відкриє новий сезон La Scala, співатимуть українські солісти. Інформація про це розміщена на сайті театру.

Партію Григорія виконає співак Михайло Дідик, який багато років співпрацював із Національною оперою України, а партію Варлаама - Андрій Гонюков, штатний співробітник Київської муніципальної опери.

LB.ua звернувся за коментарем до директора Національної опери Анатолія Солов’яненка. “Михайло Дідик не є в нашому штаті, востаннє ми співпрацювали із ним декілька років тому. Штатні працівники Національної опери не беруть участі в таких проєктах,” - прокоментував Солов’яненко.

Нагадаємо, міланська опера La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою Модеста Мусоргського “Борис Годунов.” Відкриття заплановане на 7 грудня 2022.