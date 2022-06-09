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Міністр оборони України Резніков провів розмову з італійським колегою

Також він поспілкувався із словацьким міністром оборони.

Міністр оборони України Резніков провів розмову з італійським колегою
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков та очільник міноборони Італії Лоренцо Гуеріні поспілкувались з приводу підтримки Італією України. 

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“З нетерпінням чекаємо на отримання третього пакету допомоги з безпеки від італійської сторони”, - написав Резніков. 

Він додав, що Україна високо цінує підтримку Італії у боротьбі з терористичною державою.

Також Олексій Резніков провів конструктивну розмову із Яромлавом Надєм, міністром оборони Словаччини

“Ми цінуємо, що Словаччина так прагне надати допомогу в безпеці”, - повідомив Резніков.

Нагадаємо, 6 червня,очільник Міноборони Олексій Резніков та посол США в Україні Бріджит Брінк провели зустріч. Співрозмовники домовилися про активну взаємодію у забезпеченні своєчасних та ефективних рішень для задоволення потреб українського війська та відновлення територіальної цілісності України.

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