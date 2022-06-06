Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінк

Сьогодні, 6 червня, очільник Міноборони Олексій Резніков та посол США в Україні Бріджит Брінк провели зустріч. Співрозмовники домовилися про активну взаємодію у забезпеченні своєчасних та ефективних рішень для задоволення потреб українського війська та відновлення територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

“Радий можливості зустрітися з Вами особисто. Ваше призначення на посаду відбулося у дуже складний, але водночас і визначальний для України та й для усієї Європи час. Переконаний, що Ваш величезний досвід та професіоналізм матимуть надзвичайно позитивний вплив на нарощення динаміки розвитку двосторонніх відносин між нашими державами. Адже тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати російського агресора та повернути мир та стабільність на Європейський континент”, – сказав міністр оборони України.

Бріджит Брінк запевнила у непохитній підтримці України з боку США.

“Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою”, – зазначила Брінк.

Нагадаємо, новопризначена посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала звільнену від російської окупації Бородянку на Київщині.