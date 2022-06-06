У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

СБУ виявила на території Чернігівської області групу з трьох представників криміналу, яка обладнала тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували “прорив” в Україну з території РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

В спецслужбі розповіли, що у затриманих вилучили: снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і автомати безшумної стрільби «Вал».

Фото: Пресслужба СБУ

Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

Зброю і боєприпаси зберігали у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,

бойові осколкові гранати,

набої до стрілецької зброї,

оптичні приціли та прилади нічного бачення.

Фото: Пресслужба СБУ

Всі учасники групи були затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Пресслужба СБУ

Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій.

Нагадаємо, 5 червня співробітники патрульної поліції Києва виявили чотирьох осіб які, ймовірно, співпрацюють із Росією. Одного затримали в Оболонському районі Києва, а ще трьох - у Дарницькому.