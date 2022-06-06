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СБУ нейтралізувала групу російських агентів-кримінальників на Чернігівщині

У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

СБУ нейтралізувала групу російських агентів-кримінальників на Чернігівщині
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ виявила на території Чернігівської області групу з трьох представників криміналу, яка обладнала тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували “прорив” в Україну з території РФ. 

Про це повідомила пресслужба СБУ. 

В спецслужбі розповіли, що у затриманих вилучили: снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і автомати безшумної стрільби «Вал». 

Фото: Пресслужба СБУ

Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

Зброю і боєприпаси зберігали у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

  • снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,
  • бойові осколкові гранати,
  • набої до стрілецької зброї,
  • оптичні приціли та прилади нічного бачення.

Фото: Пресслужба СБУ

Всі учасники групи були затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Пресслужба СБУ

Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій.

Нагадаємо, 5 червня співробітники патрульної поліції Києва виявили чотирьох осіб які, ймовірно, співпрацюють із Росією. Одного затримали в Оболонському районі Києва, а ще трьох - у Дарницькому. 

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