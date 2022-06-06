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Окупанти покинули майже всі блокпости у Мелітопольському районі, - Федоров

Жителям окупованого міста важко протистояти російській пропаганді.

Окупанти покинули майже всі блокпости у Мелітопольському районі, - Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: ФАКТИ

Російські загарбники залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області.

Про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Три дні тому з території Мелітопольського району майже зі всіх блокпостів рашисти вже поїхали. Поїхали, бо наші героїчні військові роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше очистити нашу територію від рашистських загарбників. Декілька днів тому навіть із Василівки рашисти перемістилися в бік Зеленого Гаю, боячись наступу наших українських героїчних військових", - розповів Федоров.

Він наголосив, що в окупованому Мелітополі жителям, які залишилися, важко протистояти російській пропаганді. В місті відсутній український зв'язок, доступні тільки російські sim-картки. Тож людям важко зв'язуватися з рідними, що покинули Мелітополь, і отримувати правдиву інформацію.

Федоров звернувся до мелітопольців, які перебувають на підконтрольних Україні територіях, з проханням знаходити можливість зв'язуватися з рідними, що залишилися в окупованому місті, і підтримувати їх.

Міський голова також підкреслив, що в найближчі тижні-місяці місто Мелітополь буде деокуповано. "Нам вдасться відновити українську державу на території нашого міста", наголосив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров повідомляв, що російська окупаційна влада заблокували в Мелітополі український телефонний зв'язок та інтернет.

За даними Інституту вивчення війни, щонайменше із середини березня в місті триває партизанський рух. Після приходу ворожих військ у лютому жителі намагалися блокувати бронетехніку та протестували. Після застосування сили проти них рух опору лише набрав обертів.

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