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СБУ викрила масштабну схему продажу “гуманітарки” з ухиленням від сплати податків

Для цього підробляли документи від імені офіційних доброчинних організацій.

СБУ викрила масштабну схему продажу “гуманітарки” з ухиленням від сплати податків
Фото: Пресслужба СБУ

Група чоловіків призовного віку з Дніпропетровщини після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України за підробленими документами. Після цього вони почали продавати в Україну під видом “гуманітарної допомоги” західну військову амуніцію і товари подвійного призначення, ухиляючись при цьому від сплати податків. 

Про це повідомила пресслужба СБУ

Загалом за час війни фігуранти продали товарів на суму понад 60 млн гривень. За наявними даними, вони мінімум втричі завищували вартість продукції. Завдяки схемі із “гуманітарною допомогою” вдалось ухилитися від сплати податків на близько 20 млн гривень.

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

В результаті слідчих дій було виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, підсумків, тепловізорів, біноклів, оптичних прицілів, безпілотних літальних апаратів і супровідну документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Досудове розслідування і заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб тривають.

Нагадаємо, голова великого одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що на її організацію нібито "відкрита справа в СБУ".

Ножевнікова повідомила, що за її запрошенням протягом двох тижнів у фонді працює аудит Міноборони, вона надала доступ до всіх документів щодо отримання та передачі допомоги.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали директора благодійного фонду за підозрою в продажі гуманітарної допомоги. Йдеться про Центр гуманітарної допомоги, що було створено на основі БФ. Імʼя затриманого та фонд правоохоронці не розкривають. За даними УП, йдеться про фонд "Ассоль". 

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