Росія віддала десятки тіл бійців з Азовсталі, їх перевезли до Києва, - AP

Наразі невідомо, скільки ще загиблих може залишатися на території заводу.

Прапор України на базі українських військових на території металургійного комбінату Азовсталь в Маріуполі, після їх виходу з ото

Країна-агресор почала передавати тіла загиблих на Азовсталі українських захисників, повідомляє Associated Press з посиланням на слова екскомандира "Азову" Максима Жоріна.

В Київ привезли десятки тіл, які забрали з території заводу, що зазнав безліч ворожих обстрілів. Наразі триває аналіз ДНК, щоб ідентифікувати останки.

Брат одного з захисників, який пропав безвісті під час оборони заводу, розповів, що мінімум дві вантажівки з тілами прибули у військовий госпіталь української столиці для проведення впізнання.

Нагадаємо, Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військовослужбовців. Він відбувся 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області за формулою "160 на 160".