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Понад 2,5 тисячі бійців з Азовсталі - у полоні окупантів, - Зеленський

Питанням обміну займається Головне управління розвідки.

Понад 2,5 тисячі бійців з Азовсталі - у полоні окупантів, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

У російському полоні перебуває понад 2,5 тисячі бійців з Азовсталі.

Про це журналістам повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент вважає, що катувати та завдавати шкоди цим полоненим у Росії сенсу немає, оскільки це "публічні полонені". 

Він зазначив, що питанням обміну займається Головне управління розвідки Міноборони

"На його базі створено спеціальний об'єднаний орган. Полонені перебувають, на жаль, у руках РФ... Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що їм не можна довіряти… ГУР має займатися цим питанням і має дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому", - сказав Зеленський.

Він додав, що першим завданням для ГУР було вивести українських військовополонених живими. Його розвідка виконала повністю.

"На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому… Вони (ГУР - Ред.) у цьому плані найкращі фахівці… Я їм особисто довіряю. Ми очікуємо від них результату. Але ми не можемо щодня їх запитувати: "ну що там?". – зауважив Президент.

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія і Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє військових, яких вивозять з Азовсталі.

А очільник МВСУ Денис Монастирський повідомив, що українські розвідники підтримують комунікацію з полоненими захисниками Маріуполя.

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