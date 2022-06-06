"Наче сказилися": голова Сумської ОВА повідомляє про інтенсивні обстріли з боку Росії (оновлено)

Російські війська посилили обстріли Сумської області зі своєї території.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сумщина. Ситуація на прикордонні. 6 червня після 9 ранку з території росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів", - написав він.

Також окупанти продовжили обстріли з мінометів. 10 "прильотів". А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій.

"Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїм територіям. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їх словами, будинки, залізниця, завод", - додав Живицький.

Оновлено. Оперативне командування "Північ" показало наслідки обстрілу та уточнило деякі деталі.

Зазначається, що з 14:20 до 14:30 у напрямку н.п. Ходине спостерігачі зафіксували гучні вибухи (попередньо міномет).

Під час обстеження місцевості після обстрілу виявлено понад 30 вирв в полі та лісосмузі на території України. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, 4 червня окупанти тричі за день вдарили по Сумській області. Жертв серед цивільного населення не було.

Прикордонники не зафіксували навпроти Чернігівської та Сумської областей угруповання російських військ, яке могло б здійснити повторний наступ на ці регіони. Водночас фіксуються щоденні обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, які здійснюють російські війська, застосовуючи артилерію, авіацію, міномети, стрілецьку зброю. Це становить загрозу не лише для військовослужбовців, а й цивільного населення.

5 червня окупанти знову завдали удару по Сумщині і атакували населені пункти Шосткинського району.