Чотири вибухи сталися на території Сумського району.

Уночі та вранці 4 червня на території Сумської області працював ворожий літак.

Про це повідомив у Facebook очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району", - інформує він.

За словами Живицького, жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються.

Оновлено. "По нашій території росіяни випустили 6 ракет "повітря-земля". Ворожий літак не перетинав державного кордону, били з території росії. В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - написав згодом Живицький.

Фото: Дмитро Живицький

Також в оперативному командуванні "Північ" повідомили подробиці обстрілу, який стався вдень 4 червня.

"Близько 12:04 спостерігачі за шумом двигуна зафіксували реактивний літак, який вздовж державного кордону здійснив близько 6 запусків ракет по території України на напрямок н.п. Гудове", - додали у командуванні.

"Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків ракети, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району", - уточнили у Державній прикордонній службі.

Також з росії 4 червня тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів. В одному випадку рашисти випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що прикордонники не зафіксували навпроти Чернігівської та Сумської областей угруповання російських військ, яке могло б здійснити повторний наступ на ці регіони.

Водночас фіксуються щоденні обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, які здійснюють російські війська, застосовуючи артилерію, авіацію, міномети, стрілецьку зброю. Це становить загрозу не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню.

Також речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не виключає посилення обстрілів та рейдові й диверсійні дії на північному напрямку.