Росія роками інформаційно готувала кримчан до війни проти України, - дослідження

Росія ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну готувала інформаційний простір у тимчасово окупованому Криму до ескалації та розколювала українське суспільство за допомогою пропаганди.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

Правозахисники представили дослідження "Мова ворожнечі в онлайн-медіа, які висвітлюють події в Криму". Автори зазначають, що дослідження було завершене ще на початку 2022 року, але презентацію доповіді зірвало повномасштабне вторгнення Росії.

"Ми зафіксували багато закликів до знищення українців у російських медіа. Зважаючи на звірства російських окупантів, які вони вчиняють на нашій землі з 24 лютого і до сьогодні, ці заклики мали одну мету – інформаційну підготовку до воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу", - зазначила дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Автори проаналізували 11 російськомовних онлайн-видань, які писали про Крим, серед яких "РИА Крым", "КП Крым", "Крым. Реалии", "Русская весна" та інші, за період із грудня 2020 до кінця травня 2021 року. Пошук матеріалів здійснювали, зокрема, за допомогою ключових слів, які виражають ненависть до українців: “бандеровцы”, “малороссы”, “свиномовные”, “укрофашисты”, “хохлы”, “Укропия”, “Хохлостан” та інші.

У підсумку аналітики виявили 560 публікацій, що містили вияви мови ворожнечі. Тобто в матеріалах була ненормативна лексика, прямі образи, дегуманізація (наприклад, "это не люди, а животные"). Також були заклики до насильства, розподіл суспільства за принципом "свої-чужі", вияви неповаги та зневажливе ставлення до іншої групи чи культури.

На десяти з 11 обраних для дослідження сайтів більшість проаналізованих публікацій містила вияви мови ворожнечі, зокрема, щодо українців, кримських татар, а також у них яскраво виражена антиамериканська риторика.

"Крім того, для впливу на переконання аудиторії ці медіа застосовують маніпулятивну та приховану мову ворожнечі. Це робиться, щоб уникнути юридичної відповідальності, яка передбачена законодавством багатьох європейських країн. Довести та обґрунтувати присутність психолінгвістичних маніпуляцій стало можливим завдяки психолінгвістичному аналізу медіатексту. Зокрема, маніпуляціями є порушення причинно-наслідкового зв’язку, логіки висвітлення подій, підміна понять у матеріалах", - каже кандидатка психологічних наук, експертка-психолінгвістка Юлія Крилова-Грек.

Вона додає, що часто журналісти російських медіа свідомо використовують методи та прийоми, які впливають на емоційно-чуттєву сферу людини та блокують зони раціонального мислення. Також медіа часто однобічно висвітлюють ситуацію та свідомо створюють негативну картинку.

Проаналізовані медіа активно використовують такі слова, як “фашисти”, “нацисти” тощо, а також підміняють поняття, приміром, коли “націоналісти” свідомо замінюється словом “нацисти” завдяки схожості фонетичного ладу.

"Небезпечним прийомом є поляризація суспільства через розподілення громадян України за принципом “хороші (свої) – погані (чужі)”. До поганих ці російські медіа зараховують представників Західної України, патріотично, проукраїнськи налаштованих громадян, українськомовне населення, людей, які підтримували Революцію гідності. Усе це спрямоване на ескалацію конфлікту всередині суспільства та розколу в ньому", - коментує Крилова-Грек.

Крім того, у публікаціях часто вживається теза про заперечення державного суверенітету України й української національної ідентичності. Дослідниця зауважує, що такі тези мають на меті закарбувати у свідомості аудиторії думку що українці – це етнографічна група росіян, Україна – це штучне державне утворення, а українська мова – регіональний діалект. Також простежуються такі явища, як бандерофобія та українофобія, що виконують роль “страшилок” для читачів російськомовного контенту.

З повним текстом дослідження “Мова ворожнечі в онлайн-медіа, які висвітлюють події в Криму” можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила ефесбешні методички, розброблені для російських пропагандистів.