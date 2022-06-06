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У Латвії заборонили усі російські телеканали

Рішення набуде чинності 9 червня.

У Латвії заборонили усі російські телеканали
Фото: intex-press.by

Національна рада з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) Латвії у понеділок ухвалила рішення заборонити поширення в республіці 80 зареєстрованих у РФ телеканалів, які досі були доступні латвійським глядачам.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство BNS.

"Рішення ухвалено на підставі нової правової норми, згідно з якою у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка ставить під загрозу територіальну цілісність та незалежність іншої країни", - заявив голова НРЕЗМІ Івар Аболиньш.

Рішення набуде чинності 9 червня.

Водночас НРЕЗМІ ухвалила рішення про видачу ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь", і надалі канал транслюватиметься з Риги.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила методички, розроблені російською ФСБ для пропагандистів, де розписано, як "правильно висвітлювати спецоперацію" в Україні, бо населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". 

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