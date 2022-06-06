Великобританія підтвердила, що подарує Україні РСЗВ з дальністю влучання до 80 км

Також британці постачатимуть боєприпаси до них та тренуватимуть роботі з ними українських захисників.

Великобританія подарує Україні реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів. Інформацію про це офіційно підтвердили на сайті британського міністерства оборони.

"Передова система озброєння М270, яка може з високою точністю вражати цілі на відстані до 80 км, суттєво підвищить боєздатність українських сил", – зазначили в міністерстві.

Рішення про передачу було узгоджено з США, які вирішили подартувати українським захисникам варіант РСЗВ HIMARS.

Разом з системою, британці пообіцяли постачати боєприпаси до них у великих кількостях.

Зазначається, що рішення міністра оборони Бена Воллеса ухвалено у відповідь на запит української сторони щодо високоточного озброєння великої дальності, щоб захищатися від російської важкої артилерії, яка була з руйнівним ефектом використана на сході України.

"Великобританія підтримує Україну в цій боротьбі та грає провідну роль у постачанні героїчних військ диттєво необхідним озброєнням, яке необхідне для захисту їхньої країни", – заявив Бен Воллес.

Український бійців навчатимуть роботі з цими РСЗВ на території Великобританії.

Великобританія – це перша країна, яка надала українцям летальне озброєння.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних мешканців. Великобританія подарує ЗСВУ реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефектино відбивати наступ Росії", – заявив премʼєр-міністр Борис Джонсон.

Нагадаємо, дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, які українці отримають від США, становить 43 милі, або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць. Так, Збройні сили України зараз використовують гаубиці M777 зі США, дальність дії яких становить близько 28 миль.