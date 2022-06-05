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Голова Африканського союзу приїде до України, - ЗМІ

Дата візиту не називається.

Голова Африканського союзу приїде до України, - ЗМІ
Фото: EPA

Президент Сенегалу Макі Салл, який також виконує обов’язки голови Африканського союзу, підтвердив, що має намір відвідати Україну. 

Про це повідомляють Ліга.Новини з посиланням на Anadolu. 

За підсумками саміту Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС)  в Аккрі відбулась пресконференція. На ній Салла запитали, чи планує він після візиту до Володимира Путіна поїхати також і в Україну.  

"Так, я поїду в Україну", – сказав Салл. 

3 червня Салл зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним з приводу нестачі продовольства в Африці, котра викликана вторгненням Росії в Україну. 

Раніше повідомлялось, що голова Африканського Союзу у найближчі тижні має відвідати Київ і Москву. Салл заявляв, що союз хоче побачити деескалацію конфлікту і мир через діалог між двома сторонами.

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