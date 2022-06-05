Голова Африканського союзу приїде до України, - ЗМІ

Президент Сенегалу Макі Салл, який також виконує обов’язки голови Африканського союзу, підтвердив, що має намір відвідати Україну.

Про це повідомляють Ліга.Новини з посиланням на Anadolu.

За підсумками саміту Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) в Аккрі відбулась пресконференція. На ній Салла запитали, чи планує він після візиту до Володимира Путіна поїхати також і в Україну.

"Так, я поїду в Україну", – сказав Салл.

3 червня Салл зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним з приводу нестачі продовольства в Африці, котра викликана вторгненням Росії в Україну.

Раніше повідомлялось, що голова Африканського Союзу у найближчі тижні має відвідати Київ і Москву. Салл заявляв, що союз хоче побачити деескалацію конфлікту і мир через діалог між двома сторонами.