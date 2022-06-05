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НАТО розпочинає масштабні навчання проблизу Швеції

До навчань будуть залучені 45 бойових кораблів, 7 тис. військовослужбовців та 75 літаків та вертольотів.

НАТО розпочинає масштабні навчання проблизу Швеції
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У неділю поблизу шведських берегів розпочинаються військово-морські навчання країн-членів НАТО BALTOPS 2022. Про це з посиланням на Північноатлантичний альянс повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У навчанні візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також Швеція та Фінляндія, які подали заяву на вступ до НАТО.

Загалом до навчань будуть залучені 45 бойових кораблів, 7 тис. військовослужбовців та 75 літаків та вертольотів.

За даними 6-го оперативного флоту США, нині в акваторії Балтійського моря знаходяться три американські бойові кораблі - великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого знаходяться підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт-док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл") та ракетний есмінець USS Gravely ("Грейвелі").

Нагадаємо, в середині травня Швеція і Фінляндія подали заявки на приєднання до НАТО. Однак початок їх розгляду блокує Туреччина як один з членів НАТО. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вимагає натомість припинити підтримку курдських бойовиків та скасувати заборону на продаж деяких видів зброї Туреччині.

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