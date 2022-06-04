Про це він заявив на зустрічі з школярами.

Папа Франциск знову наголосив, що хоче відвідати українську столицю Київ, але чекає слушного часу.

Як пишуть “Новини Ватикану”, про це він заявив сьогодні на зустрічі зі 160 італійськими школярами, серед яких були українські біженці.

“Наступного тижня я зустрічаюся з членами українського уряду, які приїхали поговорити про можливий мій візит туди. Подивимося, що з цього вийде”, – сказав він.

Фото: vaticannews.va

Фото: vaticannews.va

Нагадаємо, на початку травня МЗС України запросило Папу Римського здійснити візит до Києва.

Зазначимо, ще торік у грудні у відомстві заявляли, що організація можливого візиту Папи Римського до України перебуває "на порядку денному".