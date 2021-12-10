У МЗС підтвердили підготовку візиту Папи Франциска в Україну

Можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Організація можливого візиту Папи Римського до України перебуває "на порядку денному" Міністерства закордонних справ.

Про це в українському зовнішньополітичному відомстві повідомили Радіо Свобода.

"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення Президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", – заявили в пресслужбі МЗС.

Згідно з відповіддю відомства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив 1 грудня, що очікує на візит Папи Римського Франциска до України, хоча він ще не анонсований офіційно.

Єдиний поки що візит Папи Римського в Україну відбувся влітку 2001 року. Тоді Папа Іван Павло ІІ відвідав Львів та Київ. Його літургії зібрали понад 2 мільйони українців.

У листопаді 2015 року Петро Порошенко офіційно запросив Папу Франциска відвідати Україну, а в березні 2018 року Ватикан назвав головну умову візиту: він повинен бути об’єднавчим, а не посилювати суперечності.

Торік під час відвідин Ватикану президент Володимир Зеленський запросив Папу Франциска приїхати в Україну.

У вересні 2021 року Львівський митрополит Римо-католицької церкви Мстислав Мокшицький вперше повідомив, що Папа Римський Франциск може відвідати Україну в 2022 році.

Як повідомляли, минулого тижня Папа Франциск зустрівся з мігрантами на о. Лесбос і закликав світ зупинити "загибель цивілізації". Також під час візиту до Греції понтифік попросив пробачення у Бога та православних за багато помилок, які здійснили католики.

Окрім того, понтифік заявив, що готовий їхати до Москви на зустріч із патріархом Кирилом як "брат із братом".