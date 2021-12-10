ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
ГоловнаПолітика

У МЗС підтвердили підготовку візиту Папи Франциска в Україну

Можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

У МЗС підтвердили підготовку візиту Папи Франциска в Україну
Фото: https://president.gov.ua

Організація можливого візиту Папи Римського до України перебуває "на порядку денному" Міністерства закордонних справ.

Про це в українському зовнішньополітичному відомстві повідомили Радіо Свобода.

"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення Президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", – заявили в пресслужбі МЗС.

Згідно з відповіддю відомства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив 1 грудня, що очікує на візит Папи Римського Франциска до України, хоча він ще не анонсований офіційно.

Єдиний поки що візит Папи Римського в Україну відбувся влітку 2001 року. Тоді Папа Іван Павло ІІ відвідав Львів та Київ. Його літургії зібрали понад 2 мільйони українців.

У листопаді 2015 року Петро Порошенко офіційно запросив Папу Франциска відвідати Україну, а в березні 2018 року Ватикан назвав головну умову візиту: він повинен бути об’єднавчим, а не посилювати суперечності.

Торік під час відвідин Ватикану президент Володимир Зеленський запросив Папу Франциска приїхати в Україну.

У вересні 2021 року Львівський митрополит Римо-католицької церкви Мстислав Мокшицький вперше повідомив, що Папа Римський Франциск може відвідати Україну в 2022 році.

Як повідомляли, минулого тижня Папа Франциск зустрівся з мігрантами на о. Лесбос і закликав світ зупинити "загибель цивілізації". Також під час візиту до Греції понтифік попросив пробачення у Бога та православних за багато помилок, які здійснили католики.

Окрім того, понтифік заявив, що готовий їхати до Москви на зустріч із патріархом Кирилом як "брат із братом".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також