Грузія висунула звинувачення колишньому начальнику одеської поліції у справі про незаконний перетин кордону Саакашвілі

Колишній начальник одеської поліції Георгій Лорткіпанідзе став фігурантом кримінальної справи про незаконний перетин кордону Грузії Михайлом Саакашвілі.

Про це повідомив в п'ятницю на брифінгу для журналістів заявив прокурор Леван Вепхвадзе, пише "Новини-Грузія".

"Прокуратура Грузії за допомогу громадянину України Михайлу Саакашвілі в незаконному перетині державних кордонів Грузії почало кримінальне розслідування по відношенню до колишнього заступника міністра внутрішніх справ Георгія Лорткіпанідзе", - заявив він.

За версією слідства Лорткіпанідзе знав про намір Саакашвілі повернутися до Грузії і розробив спеціальний план для цього.

У квітні 2021 року Лорткіпанідзе зустрівся в Україні з грузинським далекобійником Елгуджею Цомая та вмовив його перевезти Саакашвілі через кордон Грузії. У середині вересня Лорткіпанідзе знову зв'язався з Цомая, який на той момент був у Грузії, і попросив його приїхати до України. 20 вересня Цомая вирушив до України вантажним автомобілем, завантаженим молочними продуктами, і дочекався подальших вказівок Лорткіпанідзе.

26 вересня на автомобілі Лорткіпанідзе Саакашвілі приїхав до українського порту "Чорноморськ", і там пересів у схованку, обладнану у вантажівці Цомая.

28 вересня автомобіль з Саакашвілі на поромі Vilnius прибуло до грузинського порту в Поті.

Проти Лорткіпанідзе відкрили кримінальну справу за статтею "надання допомоги у незаконному перетині державного кордону Грузії", йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у 2015 році Лорткіпанідзе отримав громадянство України та був призначений начальником Головного управління МВС (пізніше - Нацполіції) в Одеській області, коли її очолював Саакашвілі.

У 2016 році він подав у відставку.

Станом на початок 2021 року обіймав посаду офіцеру з особливих доручень СБУ.

За часів правління Саакашвілі в Грузії Лорткіпанідзе обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Департаменту з виконання покарань.